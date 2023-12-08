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Merkez Bankası'ndan ihracata destek kararı! Limitler daha da artacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası'ndan ihracata destek kararı! Limitler daha da artacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, reeskont limitlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erkan  "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

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Ankara Sanayi Odasından (ASO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Erkan, ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ASO Gündem Toplantısı'na katıldı, sanayicilerin sorularını yanıtladı.

Erkan, buradaki konuşmasında, ihracatçılar için reeskont kredilerinde yaptıkları düzenlemeleri anlattı.

Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulunun kaldırıldığını ve reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımlarının istisna tutulduğunu hatırlatan Erkan, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız. Çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

 "Sanayicilerimizden beklentimiz yatırımlara ağırlık vermeleri"

Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) başta olmak üzere yatırım ve ihracat desteklerine ilişkin son dönemde atılan adımlara ve yapılan çalışmalara dikkati çeken Erkan, "Firmaların finansmana erişimini ve finansman koşullarını desteklemeye devam etmekteyiz. Sağlanan bu imkanlarla sanayicilerimizden beklentimiz yatırımlara ağırlık vermeleri, uygulanan programa ve Türkiye'ye her koşulda destek olmaya devam etmeleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, YTAK uygulama çerçevesinin yeniden yapılandırıldığını belirterek, "Yatırımlara ilişkin süreci ilgili kurumlarla birlikte stratejik bir çerçevede yürütmekteyiz. Yeni çerçevesiyle güçlendirilmiş YTAK programıyla cari dengeye katkı verecek ve dolaylı etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarı üzerinde hissedilecek alanlarda üretim kapasitesinin artışını hedefliyoruz. YTAK'a 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edildi." ifadelerini kullandı.

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