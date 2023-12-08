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Yıkım anında ağır hasarlı bina, ev, iş yerleri ve park halindeki aracın üzerine devrildi

Yıkım anında ağır hasarlı bina, ev, iş yerleri ve park halindeki aracın üzerine devrildi

Adıyaman’da, yıkımı yapılan ağır hasarlı bina, çevresindeki ev, iş yerleri ve bir aracın üzerine devrildi.

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6 Şubat depreminde en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da bir yıkım firması tarafından yapılan çalışmalar sırasında Yenipınar Mahallesi’nde 5 katlı ağır hasarlı binanın yıkım esnasında, bir iş yeri, bir araç ve bir evin üzerine devrildi. Ağır hasarlı binanın enkazı altında kalan ev, iş yerleri ve araç kullanılamaz hale geldi.

Bina yıkımından dolayı evlerinin, iş yerlerinin ve araçlarının zarar gördüğünü dile getiren vatandaşlar duruma tepki göstererek, zararlarının karşılanmasını ve bu duruma çözüm bulunmasını istedi. Sıratut Mahallesi İzollu Baba Caddesi üzerinde yine ağır hasarlı bir binanın yıkımı esnasında bir iş yeri ve bir evde hasar meydana geldi.

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