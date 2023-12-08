Erzincan'da kız öğrencilere sosyal medya ile şantaj yapan şüpheli yakalandı

Erzincan’da kız öğrencilere sosyal medya üzerinden şantaj yapan şüpheli, özel ekip tarafından İstanbul’da yakalanarak Erzincan’a getirildi.

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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Vermek veya Ele Geçirmek” suçu kapsamında; Kişisel verileri kullanarak sosyal medyada açılan sahte hesaplar üzerinden kız öğrencilere ait fotoğrafları, cep telefonlarını paylaşarak rahatsız eden ve bazı kız öğrencilerin bilgilerinin gönderilmesi şartıyla paylaşımlarını sonlandıracağını söyleyen şüpheli şahıs/şahısların tespitine yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı özel bir ekip kurularak İstanbul iline görevlendirildi. Paylaşımları yapan hesabın kullanıcısı olduğu tespit edilen M.F.B. isimli şahıs özel ekip tarafından İstanbul’da gözaltına alınarak Erzincan’a getirildi. Şüpheli şahsın işlemleri adli makamlarca yürütülmekte.