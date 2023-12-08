BIST 7.957
DOLAR 28,99
EURO 31,27
ALTIN 1.889,61
HABER /  SAĞLIK

Uzmanlar çocukları gripten koruyacak basit yöntemleri açıkladı

Uzmanlar çocukları gripten koruyacak basit yöntemleri açıkladı

Uzmanlar havaların soğuması ile birlikte acil servislere başvurularda artış olduğunu söylüyor ve uyarıyor. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Türen, kış mevsimi ile birlikte artan grip vakalarına karşı çocukların nasıl korunacağı hakkında açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Grip vakalarının özellikle sonbahar sonu ve kış aylarında artış gösterdiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Betül Türen, "Grip, influenza virüsünün sebep olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Çocuklarda da çok yaygın görülmektedir. Belirtiler genellikle 38 derecenin üzerinde ateş, kuru öksürük, halsizlik, yorgunluk, eklem ağrıları, burun akıntısı gibi şekillerde kendini göstermektedir. Bu vakalar genellikle 10 gün içinde kendini sınırlandırmaktadır.

Çocuğun genel durumu iyiyse, yeterli ve dengeli besleniyorsa, sıvı alımı gayet iyiyse genelde bir hafta, 10 gün içerisinde kendiliğinden gerilemektedir. Bazı vakalarda daha ileri semptomlar görülebiliyor. Özellikle kulak ağrısı, kulak akıntısı, şiddetli öksürük, nefes almada güçlük şikâyetleri gibi kendini gösterebiliyor" dedi.

Acil servislere başvurularda artış olduğu için ailelerin dikkat etmesi ve önlem alması gereken bazı durumlar olduğunu vurgulayan Türen, "Eğer çocuğun genel durumu iyi, beslenmesi gayet yerindeyse, ateşi 3 günden uzun sürmüyor ve evde müdahale ile düşüyorsa acile ya da doktora başvurmaya gerek yoktur. Bunların dışında üç günden uzun süren ateş, çocukta halsizlik, sıvı alımında azalma durumlarında mutlaka doktora başvurmak gerekiyor" diye konuştu.

Çocuğun bulunduğu ortamın sık sık havalandırılması gerektiğinin altını çizen Türen, “Özellikle okula ve kreşe giden çocukların ya da kalabalık ortamda kalan çocukların bulunduğu ortamlar sık sık havalandırılmalıdır. Bunun dışında çocuğun sağlıklı beslenmesine ve yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir. Hasta olan kişilerle çok yakın temasa girmemesi ve hastaların dokunduğu yüzeylere temas etmemesi lazım. Ayrıca elleri sık sık yıkamak gerekiyor. Özellikle dışarıdan eve geldiğinde de mutlaka ellerini yıkaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.


ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun istifa etti
İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun istifa etti
Kastamonu’da yoğun sis etkili oluyor, sürücüler zor anlar yaşadı
Kastamonu’da yoğun sis etkili oluyor, sürücüler zor anlar yaşadı
West Ham United, deplasmanda Tottenham'ı 2-1 yendi!
West Ham United, deplasmanda Tottenham'ı 2-1 yendi!
Mersin'de tefecilik operasyonu: 8 zanlı yakalandı!
Mersin'de tefecilik operasyonu: 8 zanlı yakalandı!
Kuryelik mesleğine yeni düzenleme geliyor: Süre zorunluluğu ortadan kalkacak
Kuryelik mesleğine yeni düzenleme geliyor: Süre zorunluluğu ortadan kalkacak
NBA sezon içi turnuvasında Lakers ve Pacers, finale yükseldi!
NBA sezon içi turnuvasında Lakers ve Pacers, finale yükseldi!
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Uzmanlar, hamilelikte gribe karşı aşı yaptırılması konusunda uyardı
Uzmanlar, hamilelikte gribe karşı aşı yaptırılması konusunda uyardı
Lastikçide hava basılan lastik patladı, bir kişi yaralandı!
Lastikçide hava basılan lastik patladı, bir kişi yaralandı!
Aksaray'da evin banyosundan cephanelik çıktı
Aksaray'da evin banyosundan cephanelik çıktı
Bursa’daki deprem sonrası yetkililer harekete geçti, tarihi okul yıkılıyor
Bursa’daki deprem sonrası yetkililer harekete geçti, tarihi okul yıkılıyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı mı teklif edildi? Ekrem İmamoğlu-Muharrem İnce görüşmesinde ne konuşuldu?
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı mı teklif edildi? Ekrem İmamoğlu-Muharrem İnce görüşmesinde ne konuşuldu?