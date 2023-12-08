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Kuryelik mesleğine yeni düzenleme geliyor: Süre zorunluluğu ortadan kalkacak

Kuryelik mesleğine yeni düzenleme geliyor: Süre zorunluluğu ortadan kalkacak

Sayıları hızla artan kuryelerle ilgili yeni bir düzenleme yolda. Ulaştırma Bakanlığının hazırladığı taslağa göre, ürünler için verilen teslim süresi taahhüdü ortadan kalkacak. Kuryelerin kullandığı motosikletler 10 yaşından büyük olamayacak. Dahası, kuryelerin reflektif yelekleri üzerinde artık "kurye" ibaresi olacak.

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Sayıları ve trafikte etkinliği hızla artan kuryelik mesleğiyle ilgili̇ yeni̇ düzenleme yolda. Ulaştırma Bakanlığı kuryelerle ilgili yeni bir taslak hazırladı.

Taslakta en dikkat çeken ayrıntı "30 dakikada kapıda" gibi gönderim süreleriyle ilgili madde. Kuryeler teslim aldıkları gönderisi ile ilgili taşıma taahhüdünde bulunamayacak. Alıcısına makul bir sürede ulaştırmakla yükümlü olacak.  

Taslakta kurye araçlarıyla ilgili de yenilik yer alıyor. Kurye teslimi için kaydedilecek motosikletler 10 yaşından, otomobiller 20 yaşından büyük olamayacak.  

Taslakta yer alan bir diğer önemli madde ise, kuryelerin reflektif yelekleri üzerinde artık “Kurye” ibaresi olmak zorunda.  

Yetki belgesi sahipleri, çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla da yükümlü olacak.   

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