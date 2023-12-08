Ali Babacan 'Özgür Özel ittifak teklif ederse ne der?' sorusuna yanıt verdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "CHP lideri Özgür Özel ittifak teklif ederse ne dersiniz?" sorusuna "Biz müstakil girme kararı aldık, yola çıktık ve yürüyoruz. Adaylarımızı açıklamaya başladık. Bizimle tekrar görüşmek isterler mi? Bilmiyorum. Bizimle tekrar görüşme ihtimallerini oldukça zayıf görüyorum. Kendileri içinde bir çelişki oluşur." yanıtını verdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Eşit Ağırlık Özel programında Erdoğan Aktaş, Gürkan Hacır ve Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi yaklaşırken partiler arasında ittifak olup olmayacağı siyasetin önemli maddeleri arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra karşılıklı birbirlerini suçlayan altılı masa ortaklarının yerel seçimlerde işbirliği yapıp yapmayacağı merak konusuydu.

"Zayıf görüyorum"

Aktaş'ın "Özgür Özel ittifak teklif ederse ne dersiniz?" sorusuna Babacan "Biz müstakil girme kararı aldık, yola çıktık ve yürüyoruz. Adaylarımızı açıklamaya başladık. CHP içindeki tartışmalara baktığımızda ittifakı destekleyenler ve desteklemeyenler olarak 2 grup çıktı. Sayın Özgür Özel, 6’lı masanın çokta doğru olmadığını parti içerisinde söyledi ve Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel seçildi. Bizimle tekrar görüşmek isterler mi? Bilmiyorum. Bizimle tekrar görüşme ihtimallerini oldukça zayıf görüyorum. Kendileri içinde bir çelişki oluşur. DEVA Partisi üzerinden ciddi bir parti içi tartışma yaptılar." diyerek yanıtladı.