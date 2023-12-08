Cübbeli Ahmet Hoca yeni mesleğini açıkladı! Cübbeli Hoca açıkladı: Aylık kazancım 140 bin lira

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yargılandığı davada yeni mesleğini açıkladı. "Ben Youtuberim" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, YouTube'dan aylık gelirinin 55 bin lira olduğunu, yazdığı kitaplardan da ayda 85 bin TL kazandığını söyledi.

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Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in “Cübbeli Ahmet Hoca” diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye açtığı hakaret davası dosyasına “mali durum araştırma tutanağı” girdi. Yeni işini açıklayan Cübbeli AHmet hoca, aylık gelirinin de 140 bin TL olduğunu söyledi.

Ben Youtuberım, aylık 55 bin kazanıyorum

Tutanağa göre “Cübbeli Ahmet” “ne iş yaptığı” sorusuna “YouTuber” olarak yanıt verdi. YouTube aylık gelirini 55 bin olarak açıklayan Cübbeli Ahmet, kitap yazarı olduğunu ve buradan da ayda 85 bin TL kazandığını söyledi.

Eğitim durumu: Medrese eğitimli...

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesindeki dava dosyasına giren belgeye, Ahmet Mahmut Ünlü, eğitim durumu da “medrese eğitimi” olarak yazıldı.

'Din ve devlet düşmanı' ilan etmişti

Kamuoyunda “Cübbeli” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in depremzedelerle ilgili sözlerini “din ve devlet düşmanlığı” olarak nitelemişti.