İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Ukrayna savaşı harika bir yatırım

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın askeri gücünün yarı oranda azaldığını, bunu İngiliz ve Amerikan askeri kaybetmeden, savunma bütçesine fazla yüklenmeden başardıklarını söyledi.

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ve Kongre üyeleriyle Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail-Hamas savaşınıgörüşmek üzere gittiği ABD'de Fox News'in Özel Rapor programına katıldı.

"Ukrayna'daki savaş harika bir yatırım"

Programda Ukrayna'daki savaşa değinen Camreon, dikkat çeken ve çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Ukrayna savaşının İngiltere ve ABD için harika bir yatırım olduğunu savunan Cameron, şunları söyledi:

Savunma bütçenize ekstra %10 harcayıp, Ukraynalıların cesareti ile Rusya'nın savaş öncesi savunma teçhizatının ve ordusunun yüzde 50'sini yok ediyorsunuz. Amerikalılar ve İngilizler hayatını kaybetmeden. Bu harika bir yatırım.

Rusya-Ukrayna savaşının geçmişi

Rusya-Ukrayna savaşı, 20 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan bir savaştır. Savaş, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Rus yanlısı ayrılıkçıları desteklemesi ve Ukrayna'nın NATO'ya katılma planları nedeniyle çıktı.

Savaş, Avrupa'da 1945'ten sonra en büyük savaştır ve binlerce insanın ölümüne ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden olmuştur. Savaş, küresel ekonomiyi de etkiledi ve enerji ve gıda fiyatlarının artmasına neden oldu.

Savaşın ana nedeni, Rusya'nın Ukrayna'nın Batıya yönelmesinden duyduğu endişeydi. Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını, NATO'nun Rusya'nın sınırlarına genişlemesi olarak görüyor. Bu, Rusya'nın güvenlik endişelerini artıracak ve Rusya ile NATO arasında bir çatışma riskini artıracaktı.

Savaşın bir başka nedeni, Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Rus yanlısı ayrılıkçılara verdiği destekti. Rusya, ayrılıkçıların Ukrayna'nın bir parçası olarak görülmesi gerektiğini savunuyor. Ukrayna ise ayrılıkçıları bir terör örgütü olarak görüyor.

Savaş, şu anda bir çıkmazda. Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki bazı bölgeleri ele geçirdi, ancak Kiev'i ele geçirme girişiminde başarısız oldu. Ukrayna, Rusya'nın saldırılarına direnmeye devam ediyor.