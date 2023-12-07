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HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

İYİ Parti ve HEDEP'ten istediği ittifak yanıtını alamayan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceği öğrenildi.

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Genel başkan değişimi ardından yerel seçimler için bölgesel iş birliği yapmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ittifak çalışmalarını hızlandırdı.

Özellikle büyükşehirlerde ittifak yapmak isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ancak sonuç beklenildiği gibi olmadı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda alınan karar sonrasında CHP'nin ittifak teklifi reddedildi.

HEDEP'in kararı da CHP'nin istediği gibi olmadı

Bu gelişmenin ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (HEDEP) yerel seçimlere ilişkin tutumu merak ediliyordu.

HEDEP'in yerel seçimlere ilişkin kararı partinin Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) açıklandı.

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, MYK'den çıkan eğilimin, "Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımızla girelim" şeklinde olduğunu belirtti.

Özel, Kılıçdaroğlu'yla görüşecek

İttifak çalışmaları hüsranla sonuçlanan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in Ankara'da partisinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceği öğrenildi.

Özel'in Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep ettiği öğrenildi.

İkilinin cuma günü görüşeceği belirtilirken görüşmenin nedeni ise 'nezaket ziyareti' olarak ifade edildi.

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