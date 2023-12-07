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Rusya ve Suudi Arabistan'dan ortak Filistin açıklaması

Rusya ve Suudi Arabistan'dan ortak Filistin açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "Filistin topraklarındaki askeri operasyonların sona ermesi" çağrısında bulundu.

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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Riyad'a giden Putin ile Bin Selman, bugün ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Putin ve Bin Selman, Riyad'daki El-Yemame Sarayı'nda dün gerçekleşen görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ile uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Savunma ve güvenlik alanında işbirliği, terörizm, radikalizm ve bunların finansmanıyla mücadele konusunda koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde duran ikili, Gazze'de yaşanan insani felaketten duydukları endişeyi dile getirdi.

Putin ve Bin Selman, "Filistin topraklarındaki askeri operasyonların durması, sivillerin korunması ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının görevlerini yerine getirmesine olanak tanınması gerektiğini" vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı, görüşmede ayrıca, Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerin mart ayında yeniden başlatılmasının "bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine, ülkelerin egemenliğinin korunmasına ve İran'ın iç işlerine müdahale edilmemesine" katkıda bulunacağı yönündeki umudunu ifade etti.

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