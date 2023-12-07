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İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır'dan açıklama

İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır'dan açıklama

Meral Akşener’in hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelen ve partiden ihraç edilen Ümit Dikbayır, karar sonrası sessizliğini bozdu.

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Yerel seçime doğru gidilirken İyi Parti'de tansiyon düşmek bilmiyor.

Bir yanda istifaların ardı arkası kesilmezken bir yanda da parti lideri Meral Akşener'in en yakınındaki isimlerden iddialar ortaya atılıyor.

Bu isimlerden biri de Akşener'in yeğeni ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır.

Partiden ihraç edildi

Dikbayır, parti içindeki yolsuzluk iddialarını ortaya attı ve 132 milyon TL'nin parti kasasında buharlaştığını belirtti.

Böylelikle İyi Parti'de yolsuzluk gündemi iyice ayyuka çıktı.

Bunun üzerine parti içinde hareketlilik başladı ve alınan karar neticesinde Dikbayır'ın ihraç edilmesine karar verdi.

"Dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep ettim"

Konuya ilişkin sessizliğini bozan Dikbayır, bugün açıklamalarda bulundu.

Dikbayır, şu ifadeleri kullandı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakkımdaki iftiralar hakkında bir dilekçe verdim. Meclis Divanı'ndan da dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep ettim. Savcılıktan yazı geldiği zaman Meclis divanına o da oylanacaktır.

"Bu yapılanlar FETÖ yöntemi"

Ben üzerime atılan iftiraların sonuna kadar takipçisi olacağım. Bu yapılanlar FETÖ yöntemi. Ama ben kimseye FETÖ'cü diyemem. Ben hakim değilim, savcı değilim. Ama benim danışmanıma ajanlık teklif ettiler, işbirliği teklif ettiler. Kanıtlı ispatlı. Zamanı geldiğinde onları da bir bir açıklayacağım.

Söz konusu iddialardan dolayı beni mahkemeye versinler. Ben bu ülkenin namuslu hakimlerine savcılarına güveniyorum.

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