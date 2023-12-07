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Batman'da 330 iş yerine 35 milyon 247 bin 229 lira destek!

Batman'da 330 iş yerine 35 milyon 247 bin 229 lira destek!

Batman'da selde zarar gören 330 iş yerine 35 milyon 247 bin 229 lira destekte bulunulduğu bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, 19 Kasım'da Batman'da meydana gelen sel sonrası Valilik koordinasyonunda ekiplerce zarar gören iş yerlerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucu tespit edilen ve karara bağlanan, iş yeri sigortası olmayan 330 iş yerine toplam 35 milyon 247 bin 229 lira ödeme Ziraat Bankasına aktarılmıştır. İş yeri sahipleri veya şirket yetkilileri Ziraat Bankası şubelerine başvurarak adlarına tahakkuk eden ödemeyi alabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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