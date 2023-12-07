4 yeni Renault modeli Türkiye'de üretilecek SUV modeller de olacak

Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek, "Bugün, 2027'den önce 4 yeni Renault modelini, Bursa Oyak Renault Fabrikamızda yerlileştirmeyi planladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu yeni otomobillerden biri Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV olacak" dedi.

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Renault, Renaulution kapsamındaki “Uluslararası 2027 Oyun Planı”nı Latin Amerika’da açıklamasının ardından, bir sonraki merkezi olan Türkiye için yeni planlarını duyurdu.

Renault Global CEO'su Fabrice Cambolive, Renault Group Türkiye CEO'su Jan Ptacek, MAiS AŞ CEO'su Dr. Berk Çağdas ve Renault Group Endüstri ve Kalite Direktörü Thierry Charvet'nin katılımıyla Mandarin Oriental Bosphorus'ta "Renault Uluslararası 2027 Oyun Planı" başlıklı bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda verilen bilgiye göre, Bursa Oyak Renault fabrikasında 2027 yılına kadar 4 yeni Renault modeli üretilecek. Bu modellerden üçü, B ve C SUV segmentindeki müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış SUV modeller olacak. SUV ailesinin ilki olan Yeni Renault Duster, hibrit motor seçeneğiyle 2024 yılının ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulacak.​​​​​​​

Marka, 2027 yılına kadar Türkiye'deki satışlarının üçte birinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefliyor. Türkiye için büyük önem taşıyan bu iddialı planı hayata geçirmek amacıyla Renault Group, OYAK ile birlikte 400 milyon avronun üzerinde yatırım yaparak Oyak-Renault ortak girişimiyle Türkiye'de yeni model ve motor üretimine başlamayı planlıyor.

Renault, güçlü ve modern ürün gamını dünyaya paralel şekilde Türkiye’de de konumlandırarak, kullanıcıları yeni modellerle buluşturacak. Renault, bu yeni stratejik hamleyle, Türkiye otomotiv pazarındaki iddiasını pekiştirmeyi hedefliyor.

2027 yılına kadar, Renault'nun ürün gamında hibrit ve elektrikli araç satışlarında önemli bir artış yaşanacak ve Türkiye’de pazarın dönüşümüne katkı sağlanacak.

Türkiye'de 2025 yılına kadar yeni nesil hibrit bir motor da yerelleştirilecek. Her yeni yerelleştirilmiş modelde bir hibrit motor seçeneği de sunulacak. 2027 yılında Türkiye'deki elektrikli araç satışlarının, toplam Renault satışlarının üçte birine ulaşması hedefleniyor.

Renault Group, 2026 yılına kadar OYAK Renault fabrikasında yeni bir modüler platformu da hayata geçirmeye odaklanıyor. Bu esnek ve yüksek verimli platform, çok çeşitli güç aktarma organları teknolojileriyle uyumlu olacak.

Halihazırda üretiminin yüzde 75'ini Avrupa'ya ihraç eden OYAK Renault fabrikasını, 2027 yılına kadar dünya ülkeleri için küresel bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefleyen Renault, geleceğin C SUV modellerini 50'den fazla ülkeye ihraç ederek küresel varlığını genişletecek.

"Türkiye, Renault markasının önemli bir merkezi olarak öne çıkıyor"

Renault Markası (CEO) Üst Yöneticisi Fabrice Cambolive, toplantıda yaptığı konuşmada, Renault'nun güçlü ve güvenilir ortağı OYAK ile birlikte 54 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Renault ve OYAK'ın birlikte 7,5 milyondan fazla otomobil ürettiğini ve Türkiye'deki her 7 otomobilden birinin Renault logosu taşıdığını belirten Cambolive, "Uluslararası 2027 Oyun Planı” için Türkiye'nin en önemli merkezlerden biri olarak büyük rol üstlendiğine dikkati çekti.

Cambolive, hedeflerinin Türkiye'de pazar lideri olmak olduğunu belirterek, "Hedefimiz, markamızı yeni ürünlerle güçlendirmek, özellikle SUV segmentinde güçlü bir varlık geliştirmek, hibrit ve elektrikli araçlara dayalı bir elektrifikasyon stratejisi uygulamak." açıklamasını yaptı.

Bursa fabrikalarını sadece Avrupa'ya değil, dünyanın diğer ülkelerine de ihracat yapan bir merkez haline getireceklerini aktaran Cambolive, "Uluslararası 2027 Oyun Planı"nın Renault’nun Avrupa'daki stratejisini tamamlamak ve Renault markasını daha güçlü, küresel ve daha karlı hale getirmek için tasarlandığını ifade etti.

"2027'den önce 4 yeni Renault modelini, Bursa Oyak Renault Fabrikası'nda yerlileştirmeyi planlıyoruz"

Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek ise Türkiye'de yerel üretimin, pazar liderliğinin anahtarı olduğunu belirtti.

Ptacek, bugün, 2027'den önce 4 yeni Renault modelini, Bursa Oyak Renault Fabrikası'nda yerlileştirmeyi planladıklarını duyurmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu yeni otomobillerden biri Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV olacak. Renault olarak bu yeni ürünlerle Türkiye'de B ve C SUV segmentlerinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün yelpazesi sunarak liderliğimizi daha da pekiştireceğiz." dedi.

Türkiye'nin Renault Group içindeki önemli endüstriyel varlığını vurgulayan Ptacek, "Verimli bir sanayi merkezi inşa etmek için Bursa fabrikamızın endüstriyel varlığı büyük önem taşıyor. Oyak Renault fabrikası, Türkiye'nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip. Renault Group'un yeni modüler platformunun 2026 yılına kadar Bursa fabrikamızda devreye alınmasıyla, bir adım daha ileriye gidiyoruz. Esnek ve son derece verimli olan bu platform, çok çeşitli güç aktarma mekanizması teknolojilerini barındırıyor. Toplam uzunluğu 4 ile 5 metre arasında değişen araç yelpazesi, 2.6’dan neredeyse 3 metreye kadar dört farklı dingil mesafesi uzunluğu olanağı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Ptacek, Renault'nun Türkiye'deki AR-GE faaliyetlerini önemli ölçüde artırdığını belirterek, şunları aktardı:

"2025 yılına kadar Bursa’daki AR-GE merkezinde çalışan mühendis sayısı 500’e ulaşacak, bu AR-GE ekibinin 2022 yılına göre iki katına çıkması anlamına geliyor. Bu artış, yerel mühendislik yetkinliklerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacak. Renault Group, OYAK ile 2027 stratejisi girişimi kapsamında 400 milyon avronun üzerinde yatırım yapacak. Bu yatırım, Renault'nun Türkiye'nin potansiyeline olan güçlü inancını ve markanın uluslararası sahnedeki önemli rolünü vurguluyor. Renault'nun Türkiye'deki kapsamlı stratejisi, Türkiye pazarındaki liderliğini güçlendirmenin yanı sıra küresel konumunu da güçlendirmeyi amaçlıyor."

"Duster ve yeni SUV'larla birlikte, Renault markası tam bir SUV yelpazesine sahip olacak"

MAİS AŞ CEO’su Berk Çağdaş da Türkiye’de Renault markası ve kullanıcılar arasında derin bir bağ bulunduğunu ve Türkiye’nin bir Renault ülkesi olduğunu belirtti.

Çağdaş, "Bugün, 2024 yılından itibaren Türkiye'de yerlileştirmeyi planladığımız 3 SUV arasından ilki olacak Yeni Renault Duster'ı duyurmak istiyorum. Yeni Renault Duster’ın, Duster modelinin başarı hikayesini sürdüreceğine eminim. Gerçek bir ikon olan Duster, kariyerinin 13 yılı aşkın süresinde dünya çapında büyük bir başarı elde etti." açıklamasını yaptı.

Duster'ın dünya genelinde 1,7 milyondan fazla satış rakamına ulaştığını kaydeden Çağdaş, "Yeni Renault Duster, önceki nesillerini başarılı kılan tüm özellikleri koruyor. Duster ve yeni SUV'larla birlikte, Renault markası tam bir SUV yelpazesine sahip olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki otomotiv pazarında lider olma taahhütlerini çeşitli, yerel üretim ve elektrikli araçlar sunarak teyit ettiklerini ifade eden Çağdaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni ürün yelpazesi ve SUV modellere odaklanma, işimize ve Renault markasının başarısına eşi benzeri görülmemiş bir ivme kazandıracak. OYAK ve Renault‘nun güçlü ortaklığının hem ülke ihracatına sağlayacağı katkı hem de iç pazarı destekleyecek bu stratejisi, tüm sektörümüz adına umut verici bir adım. En büyük destekçimiz OYAK’a ve çok değerli Renault üst yönetimine her zaman bize verdikleri sonsuz destek adına bir kez daha teşekkür ediyorum."