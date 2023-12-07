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Osmangazi Köprüsü yoğun sis sebebiyle adeta görünmez oldu

Osmangazi Köprüsü yoğun sis sebebiyle adeta görünmez oldu

İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis ve sağanak yağış etkili oluyor.

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Kentin bazı noktalarda etkili olan sis, öğle saatlerinde İzmit Körfezi'nde yoğunluğunu artırdı. İzmit Körfezi'nde yer alan Osmangazi Köprüsü de yoğunlaşan sisten trafik te etkilendi. Köprüde sis ve hafif sağanak sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri, güvenli takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

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