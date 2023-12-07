Osman Müftüoğlu'nun baş tacı ettiği 3 baharat

Gün içerisinde tükettiğimiz bazı besinler hafıza problemlerine karşı önleyici, iyileştirici etkiler taşıyor. Ancak son zamanlarda gençler arasında çok yaygınlaşan unutkanlığa karşı güçlü bir bellek oluşturmak için Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bu 3 baharatı tavsiye ediyor.

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Türk mutfağında neredeyse herkes tarafından tüketilen bazı baharatlar aslında bilinmeyen farklı sorunlara da iyi geliyor. Faydaları saymakla bitmeyen çeşitli baharatların sağlıklı etkileri ise araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Hafıza problemi yaşayan insanların sayısı gittikçe artıyor. Birçok farklı duruma bağlanan ve ileri yaşlarda ortaya çıkan hafıza sorunları genç yaştaki bireylerde de görülmeye başlandı.

Gençlerin yaşantısını olumsuz etkilemeye başlayan hafıza problemleri genellikle uyku problemleri, vitamin eksiklikleri ve depresyon gibi sorunlarla ortaya çıkabilir. Yaygınlaşan teknolojik alet kullanımı ise bu durumun bambaşka bir yanı.

Genç yaşlarda başlayan ve daha basit durumları unutma hâliyle devam eden hafıza sorunlarının altında genellikle farklı bir sağlık problemi olabilir. Sinsi bir şekilde ilerleyen hafıza hastalıklarının erken yaş teşhisleri büyük önem arz ediyor.

Unutkanlık durumu genellikle günlük yaşam aktivitelerini, performansı ve sosyal çevre düzenini bozabilecek bir sorun. Gençlerde görülmeye başlayan bu problem yoğun bir şekilde bilgisayar ve akıllı telefon kullanımına dayanabilir.

Hafıza sorunlarının başlıca nedenlerinden biri de folik asit, B12 vitamin eksiklikleri olabilir. Bu duruma düzensiz yaşam stilleri, stres, hormon bozuklukları eklendiğinde hafıza problemlerinin yaşanması daha muhtemel hale gelebilir.

Genç yaşlarda görülen hafıza sorunlarının önüne geçmek için uygulanması oldukça basit olan çeşitli yöntemler bulunuyor. Düzenli kitap okumak, düzensiz uykudan daha verimli bir uyku düzenine geçiş yapmak, beslenme alışkanlıklarını dengelemek ve teknolojik alet kullanımını en aza indirebilmek hafıza sorunlarının giderilmesinde etkili faydalar sağlayabilir. Uzmanlar, günlük olarak bol su tüketilmesi ve egzersiz yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Sosyal medyada sağlık üzerine çeşitli tavsiyelerde bulunan Osman Müftüoğlu, güçlü bir belleğe kavuşmanın anahtarı olan 3 baharattan söz etti:

- Zerdeçal

- Safran

- Kimyon

Alman bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre zerdeçalın içeriğindeki bir maddenin beynin iyileşmesinde etkili bir rol oynadığı ortaya çıktı. Beyindeki sinir hücrelerinin gelişimine katkıda bulunan zerdeçal, beyni koruyor.

Araştırmacılara göre günde 1 çay kaşığı zerdeçal tüketmek beyin fonksiyonlarının korunmasına yardımcı oluyor. Beynin iyileşmesinde etkili bir rol oynayan zerdeçal yaşlanmaya bağlı beyin fonksiyonlarında bozulmayı azaltır.

Kış aylarında yaygın olarak tüketilen zerdeçal özellikle tavuk yemekleriyle birlikte kullanılır. Her türüyle tüketilen zerdeçalın özellikle yağ içeren yemeklerle tüketimi öneriliyor. İçerdiği kurkumin sadece yağda çözünebilir olduğundan yağ içerikli veya yoğurt gibi doğal yağ bulunduran besinlerle karıştırılarak tüketilmesi daha doğru olur.