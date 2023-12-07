7,3 büyüklüğünde deprem oldu! Az önce duyuruldu

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da çok şiddetli deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Vanuatu'nun İsangel kenti olan depremin büyüklüğünü önce 7,3 olarak açıklarken, daha sonra 7,1 olarak güncelledi.

Kentin 123 kilometre güneyinde 48,4 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.