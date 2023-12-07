Zonguldak’ta balıkçılar limana 500 kilogram mezgitle demir attı

Zonguldak’ta havaların soğumasıyla birlikte denizde mezgit bolluğu yaşandı. Balıkçılar limana 500 kilo mezgitle geldi.

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Limanda kasalara ayıklanan mezgitler kilosu 120 TL’den balıkhanelere gönderildi. Mezgit tezgahlarda kilosu 150 TL’den satılacak. Balıkçı Mustafa Özyar, "Hamsinin peşine göç balığı bu balık. Hamsinin peşine geliyor. Dün vardı, bugün vardı Allah Kerim. Kilosu 110-120 TL’den veriyoruz. Hava böyle devam ederse devam eder, fırtına olursa gider. Mezgitin zamanı şimdi. Yılbaşına kadar devam eder" dedi.