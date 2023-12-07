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İrlandalı McGregor cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti kazanırsa başbakanla dövüşecek

İrlandalı McGregor cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti kazanırsa başbakanla dövüşecek

Eski dünya şampiyonu Karma Dövüş Sporları (MMA) sporcusu İrlandalı Conor McGregor, İrlanda cumhurbaşkanlığına adaylığını koyduğunu açıkladı. McGregor, seçimi kazanırsa başbakanla fiziki bir dövüş gerçekleştireceğini de söyledi.

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Dövüş sporcusu Conor McGregor, İrlanda cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. Seçimi kazanma şansının yüksek olduğunu belirten McGregor, kazanırsa resmi törende başbakanla fiziki bir dövüş gerçekleştireceğini söyledi.

McGregor planının arkasında, ''Eğer ülkenin cumhurbaşkanıyla bir dostluk maçında dövüşemiyorsan, ülkeyi yönetmemelisin.'' mantığı olduğunu söyledi.

Maçın gerçekleştirileceği mekan hakkında da detay veren eski şampiyon McGregor sosyal medya hesabında, ''Eğer atanırsa, başbakanın göreve başlaması, benim kullanımımdaki Presidents Octagon'un dışındaki çimenlerde yapılacak dostça bir tartışma maçıyla olacak.'' ifadelerine yer verdi.

MMA şampiyonu McGregor, daha önce Dublin isyanları sırasında ''nefreti kışkırttığı'' gerekçesiyle polis tarafından soruşturulmuştu .

Yaşları 5 ile 6 arasında değişen üç çocuk ile 30'lu yaşlarındaki bir kadının Dublin şehir merkezindeki bir okulun önünde bıçaklı saldırıya uğramasının ardından McGregor, ''Bugün İrlanda'nın Dublin şehrinde akli dengesi yerinde olmayan bir yabancı tarafından masum çocuklar acımasızca bıçaklandı.'' ifadelerini kullandı.

İrlanda'da asla görülmemesi gereken ciddi bir tehlike olduğunu ve bu korkutucu eylemden sonra halkı desteklemek için hiçbir aksiyon alınmadığını vurguladı.

McGregor soyal medyada yaptığı açıklamada, ''Yeterince iyi değil. Değişiklik yapın veya yol açın. Zafer için İrlanda. Tanrı bugün saldırıya uğrayanların yardımcısı olsun, dua ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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