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Aydın'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı

Aydın'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden, Aydın genelinde bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam (07.12.2023 Perşembe) saatlerinden itibaren yarın (08.12.2023 Cuma) gece saatlerine kadar kadar Aydın il genelinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg / m) olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, yıldırım, kuvvetli rüzgar, hortum, dolu yağışı riski, ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

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