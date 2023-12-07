Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan ziyaretinde Yunanistan Başkanı Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Miçotakis, ikili ticareti 10 milyar dolar çıkarma hedefini koyduklarını söyledi. Yılda en az bir kere buluşma kararı aldıklarını belirten Erdoğan, "Terörle mücadeledeki iş birliğimizi nasıl geliştireceğimizi de ele aldık." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Başbakan Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Atina'da Başbakanlık binasındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası iki lider orta basın toplantısı düzenledi.

Miçotakis: Yunan adalarında Türklere 7 günlük turist vizesi

İlk olarak söz alan Miçotakis konuşmasında şunları söyledi:

-Doğu Ege'de yıl boyunca 7 günlük süre boyunca vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyaret etme serbestisini karar olarak ele aldık.

-Çok iyi bir şekilde, çok sakin bir ortamda ilişkileri devam ettirmek çok önemli. (Türkiye-Yunanistan arasındaki) Sorunlara çözüm bulmak çok önemli.

-Sınırdaş olan iki ülke yan yana ve beraber hareket etmek zorundadır. Güzel bir geleceği yaratmak durumundayız.

Erdoğan: İpsala Sınır Kapısı'nda 2. köprü yolda

Miçotakis'in ardından söz alan Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Yılda en az 1 kere buluşma kararı aldık. Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir. İpsala Sınır Kapısı'nda 2. köprünün önemine işaret ettik.

Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir.

Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik.

Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması tüm bölgenin yararına olacaktır.

Lavrion kampının kapatılması

(Lavrion Kampı'nın kapatılması) Yunanistan'da teröristlere barınma imkanı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunmasının altını çizdim.

Yaşananların Gazze halkının toplu şekilde cezalandırılmasına dönüşmesi, 17 bin masum Filistinli sivilin katledilmesi vicdanları yaralamaktadır.