Mardin'de otomobil çarpması sonucunda ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı ve ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, 5 Kasım Salı günü Kızıltepe-Ceylanpınar ilçeleri arasında bulunan karayolu üzerinde bulunan Dora Mahallesi Dallaviya mezrası mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, akraba ziyaretinden evine dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Şaha Karaboğa'ya (58) çarptı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Karaboğa, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yoğum bakım servisinde tedavi gören talihsiz kadın, yaşam savaşını kaybetti. Karaboğa’nın cenazesi yapılan otopsi işlemlerini ardından ailesi tarafından morgdan alınarak, toprağa verildi. Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.