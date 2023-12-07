İtfaiye eri su borusundaki köpeği kahramanca kurtardı, duygu dolu anlar yaşandı

Antalya'da kanal içindeki boruda mahsur kalan yavru köpek, tehlikeyi göze alan itfaiye ekibince kurtarıldı. Özel kıyafetiyle dar su borusunun içine giren itfaiye eri, yavru köpeği kurtarmayı başardı.

Abone ol

Olay, Akdeniz Üniversitesi Olbia Çarşısı yakınındaki bir tahliye kanalında meydana geldi. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Bilge Nur Alkan, üzeri demir bariyerlerle kapalı olan kanalın içinde yavru bir köpek sesi duydu. Köpeğin kanal içinde mahsur kaldığını gören Alkan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ekibi sevk edildi.Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ilk olarak köpeğin kanal içinde hangi noktada olduğunu belirledi. Kanalın içinde hareket halinde olan yavru köpek korkuyla borunun içine girdi. İtfaiye erlerinden biri giydiği kıyafetinin ardından borunun içine girdi. Borunun diğer ucuna ilerleyen köpek çıkışta bekleyen itfaiye eri tarafından yakalandı. Sağlık durumu iyi olan köpek daha sonra uzak bir noktada doğaya bırakıldı.



Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyan Bilge Nur Alkan ,”eve giderken bir ses duydum, yavru bir köpek ağlıyordu. Gelip baktığımda köpek kanal sıkışmıştı, kendim denedim çıkarmak için ama çıkartamadım sonra itfaiyeyi aradım. İtfaiye ekipleri sağ olsun gelip çıkardılar ”dedi.