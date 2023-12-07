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Aydın'da yolda fenalaşan genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı

Aydın'da yolda fenalaşan genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre kullandığı ilaçlar yüzünden yolda yürüdüğü esnada fenalaşan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Efeler ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre genç kız yolda yürüdüğü esnada bir anda fenalaştı. Bir yakınını arayarak yardım isteyen genç kızın yere yığıldığını gören vatandaşlar yardıma koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kızı, ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, iddiaya göre genç kızın içtiği ilaçlar yüzünden fenalaştığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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