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Bakan Tunç: 67 maddelik yargı paketi ocak ayında açıklanacak

Bakan Tunç: 67 maddelik yargı paketi ocak ayında açıklanacak

Adalet Bakanı Tunç, yargı paketiyle ilgili sorulan soruya, ""67 maddelik yargı paketi ocak ayında açıklanacak. Farklı konular var. Anayasa mahkemesinin iptal ettiği şeyler var" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Tunç, yargı paketine ilişkin sorulan soruya, "Reform değil de paket. 67 maddelik. İçinde pek çok şey var. Farklı konular var. Anayasa mahkemesinin iptal ettiği şeyler var. Kadının soyadından tutta..." dedi.

Vatandaşa dokunan mühim bulduğunuz başlıklar var mı? sorusunu yanıylayan Tunç, şunları söyledi:

"Şu an yanımda yok. Daha gruba gitmedi. Külliye’den gruba gittiğinde çıkar o. Çünkü külliyede çıkarılabilir. Çıkarılırsa niye olmadı derler. Reform ayrı. Bu senenin sonunda bitireceğiz. Son toplantısına katıldım. Ocak ayının içinde açıklanır. Seçim atmosferi de çok sarkıtmamak lazım." 

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