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Bu hafta sinemalarda 6 film gösterime girecek

Bu hafta sinemalarda 6 film gösterime girecek

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan korkuya, ikisi yerli, 6 film vizyona girecek.

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"Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı"

Ünlü müzisyen Murat Göğebakan'ın zorluklarla dolu hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filminde Burak Sevinç, Hande Soral, Tuvana Türkay, Feride Çetin, Necmi Yapıcı, Merve Kansu ve Levent Tülek rol aldı.

Ali Ayyıldız'ın yönetmenliğinde çekilen filmin senaryosunu Sezgin Irmak ile Lütfi Albayrak kaleme aldı.

Filmde; zorlu koşullarda süren hayatında, yokluktan başlayıp şöhret basamaklarını adım adım çıkan Murat Göğebakan'ın, bir yandan sağlık sorunlarıyla mücadele ederken diğer yandan kendisine yapılan haksızlıklarla yüzleşmesi işleniyor.

"Jeanne du Barry"

Fransız oyuncu, senarist ve yapımcı Maiwenn'in yönetmenliğini yapıp başrolünü Johnny Depp ile paylaştığı "Jeanne du Barry"; sınıf atlamaya çalışan işçi sınıfından Jeanne Vaubernier'in, Kral 15. Louis ile tanıştıktan sonra değişen hayatını konu ediniyor.

Dram türündeki filmde Fransız sinemasından Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Robin Renucci, Pierre Richard, Marianne Basler ve Pascal Greggory de rol aldı.

"Başka Bir Hayatta"

ABD ve Güney Kore ortak yapımı "Başka Bir Hayatta", hayatları farklı yönlere giden iki yakın çocukluk arkadaşının, yıllar sonra yeniden bir araya gelmelerini ele alıyor.

Celine Song'un yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Greta Lee, Teo Yoo ve John Magaro oynadı.

"Sessiz Gece"

John Woo'nun yönetmenliğini üstlendiği "Sessiz Gece" aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Joel Kinnaman, Catalina Sandino Moreno ve Kid Cudi'nin başrollerini paylaştığı film, yas tutan bir babanın noel zamanı acımasız bir çeteden intikam almaya karar vermesini anlatıyor.

"Viyana Operası Sahne Arkası"

Stephanus Domanig'in yönettiği belgesel film "Viyana Operası Sahne Arkası" izleyiciyi dünyaca ünlü Viyana Devlet Operası'nın büyülü olaylarının perde arkasına götürmeyi amaçlıyor.

"Haile 2: Var mı, Yok mu?!"

Alper Mestçi'nin çektiği "Haile 2: Var mı, Yok mu?!" haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdede yerini alacak.

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