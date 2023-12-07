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Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina'da! 'Yeni bir dönem güçlenerek başlıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina'da! 'Yeni bir dönem güçlenerek başlıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.45'de Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Erdoğan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor" dedi. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.45'de Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ile ikili görüşme gerçekleştiriyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları... 

- Trajik olaylar, ortak olan niteliği gösterebildi bize. İki tarafınki de insaniyet duygusudur. İkili görüşmelerimizin daha ileri götürülmesi ve gergin havanın yakın zamanda olumlu gelişmesi ve bu tespit ışığında bize yardımcı olup sağlam zemin sağlamaktadır.

 - Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum.

- Bakanlarımız anlamlı görüşmeler yapacak. (Yunanistan ile) Hedef 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz.

- Tabii aramızdaki hazırlıkları bakan arkadaşlarımız yaptı. Bunlarla birlikte imzaları atıp yola anlamlı şekilde devam edeceğiz. 

- Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun açıklamaları..

- Trajik olaylar, ortak olan niteliği gösterebildi bize. İki tarafınki de insaniyet duygusudur. İkili görüşmelerimizin daha ileri götürülmesi ve gergin havanın yakın zamanda olumlu gelişmesi ve bu tespit ışığında bize yardımcı olup sağlam zemin sağlamaktadır.

- Etrafımızda cereyan eden olaylara göz atacak olursak iki ülke olarak beraber çalışmamız, barışa refaha hukuka saygı bazında bu değerleri ileri götürmemiz karşımıza çıkmakta. Her zamankinden fazla ortak siyasi iradeyi geliştirmemiz elzemdir.

- Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz. İlişkileri yürütebilmek, barışı koruyup daha ileri düzeye götürecektir

- Sayın cumhurbaşkanı bu düşüncelerle size dost Türkiye halkına barış dileklerimizi iletmenizi rica edeceğim. Yüksek düzeyli iş birliği konseyinin çalışmalarına başarılar dilerim.

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