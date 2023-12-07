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Tokat'ta üst geçit girişine konulan tabela sürücüleri hayrete düşürdü

Tokat'ta üst geçit girişine konulan tabela sürücüleri hayrete düşürdü

Tokat çevre yolundan ilerleyip şehir merkezine ayrılan üst geçit girişine konulan "İki yönlü trafik" levhası sürücülerin şaşırmasına neden oluyor.

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Şehir merkezine bağlı köylere ulaşım sağlanabilmesi için yolun yarısına kadar yapılan çift şerit uygulaması sonucunda üst geçidin girişine konulan trafik levhası dikkat çekiyor. Tek şeritli çevre yolundan şehir merkezi üst geçide bağlanan yol ayrımında bulunan çift şeritli tabela sürücüleri şaşırmasına neden oluyor. Ters şerite çıktığı düşünülen tabelanın gerçeği yol ayrımının biraz ötesinde ortaya çıkıyor.

"Yolun yarısına gelince neden öyle olduğunu anladım"

Tabelanın kendisini şaşırttığını belirten Efrail Yıldız, "Burası Tokat çevreyolu. Burada bir yol ayrımı var. Bu yol şehir merkezine iniyor. Bu yola sapanlar tabelayı görünce şaşırıyor, sebebi de bu yol ayrımında çevreyoluna çıkan yer ters yöne çıkmış oluyor. Çevreyolundan buraya giren sürücüler de şaşırıyor. Gerçekte şu ki yolun yarısına kadar çift şerit merkeze bağlı bir kaç köyün yol bağlantısı sağlanıyor. İlk gördüğümde gayet şaşırdım, yolun yarısına gelince neden öyle olduğunu anladım" şeklinde konuştu.

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