Düşük faizli konut kredisi şartları belli oldu! Kimler alabilir?

Düşük faizli konut kredisi başvuruları, şartları ve tarihleri gibi pek çok detay merak ediliyor. İlk Evim Kampanyası kapsamıdna; ilk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacağını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurmuştu. İlk defa ev sahibi olacak ve olmak isteyenlerin yakından takip ettiği düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İlk Evim Kampanyası 1.20 Düşük faizli konut kredisi şartları neler, kimler alabilir? İşte yanıtı.

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Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacaklara sağlanacak kredi desteği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan resmi açıklamaların ardından "Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İlk Evim Kampanyası 1.20 Düşük faizli konut kredisi şartları neler, kimler alabilir?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açklamasında "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok" ifadelerini kullandı. İşte konuyla alakalı detaylı bilgiler.

Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması sonrası gündeme gelen düşük faizli konut kredisi ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli bir açıklama geldi.

Peki ilk kez konut alanlar kredi başvurusu ne zaman, uygun kredi başvuru şartları neler, vade ve faiz oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi verilmesi planlanıyor. Bu noktada, düşük faizli konut kredisi hakkında araştırmalar da hız kazandı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacaklara sağlanacak kredi desteği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açklamasında "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, hükümetin ilk evini alacak vatandaşlara yönelik kredi desteğinin nasıl olacağına ilişkin soruya yanıt verdi:

"İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz.

İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk.

İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde…

Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."



1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmalar devam ediyor. Kredide beklenti 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranı şeklinde.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin yıl sonuna kadar TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

Dar gelirlinin konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Konuya dair detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Öncelikle 1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir.

Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir.



Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak. İkinci evine alacak olanlara evin değerinin yüzde 90'ı yerine yüzde 22.5 oranında kredi imkanı sunulurken ilk kez ev alacaklara ise yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor.



ÖRNEK HESAPLAMA

Kredi türü: Konut kredisi

Kredi tutarı: 2.000.000 TL

Kredi vadesi: 180 ay

Faiz oranı: 1.20

2.000.000 TL 180 Ay vadeli konut kredisini %1,20 faiz oranı ile alırsanız:

Aylık Taksit: 27.174,45 TL

Faiz Oranı: %1,20

Toplam Tutar: 4.891.401,03 TL