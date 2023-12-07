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8. sınıf öğrencisi ortalığı kan gölüne çevirdi! 2 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
8. sınıf öğrencisi ortalığı kan gölüne çevirdi! 2 ölü, 5 yaralı

RUSYA'nın Bryansk kentinde bir öğrencinin okulda gerçekleştirdiği silahlı saldırıda kendisi ile birlikte 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

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Rusya’nın Bryansk kentinde 8. sınıf öğrencisi okula silahlı saldırı gerçekleştirdi. Okula silahla gelen kız öğrenci, spor salonu önünde çevreye ateş açtı. 6 öğrenciyi yaralayan adı Alina olduğu ifade edilen öğrenci daha sonra intihar etti. Yaralı öğrencilerden de 1'i hayatını kaybetti.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlk bilgilere göre, öğrencilerden biri silahla spor salonu binasına birkaç el ateş etti. Saldırı sonucunda 6 kişi yaralandı. Yaralanan öğrencilerden biri hayatını kaybederken, saldırgan öğrenci olay yerinde intihar etti” ifadelerini kullandı.

Bakanlık açıklamasında omuz ve dizlerinden yaralanan öğrencilerin tedavisinin hastanede devam ettiği ve durumlarının ağır olmadığı belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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