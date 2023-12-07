Hamas, İsrail'e İslami Cihat'la ilgili istihbarat vermiş! İsrail istihbaratı böyle uyutulmuş....

Hamas'ın 7 Ekim saldırısıyla ilgili planının İsrail tarafından 1 yıldır bilinmesine rağmen neden önlenemediği tartışılırken, bomba bir itiraf çıktı. Hamas, İsrail istihbaratını oyalamak için İsrail'e karşı mücadele eden diğer örgüt İslami Cihat hakkında İsrail'e istihbarat vererek, İsrail istihbaratını uyutmuş!

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'İsrail'in 11 Eylül'ü' olarak anılan 7 Ekim saldırıların üzerinden haftalar geçti. İsrail, bu saldırıyı bahane ederek Gazze'de soykırıma girişip çoğu çocuk ve kadın 16 binden fazla sivili öldürdü. Hem İsrail kamuoyu hem dünya 'İsrail saldırıya nasıl engel olamadı’ sorusuna yanıt ararken ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post (WP) dünyanın gündemine bomba gibi düşen bir habere imza attı.

İsrail saldırı planını 1 yıldır biliyordu

New York Times'ın ortaya çıkardığı Hamas'ın ülkenin güneyine yapacağı baskına ilişkin savaş planları, saldırı gerçekleşmesinden bir yıldan fazla bir süre önce İsrail tarafından elde edildiğini ortaya koymuştu. Washington Post, bu belgeye dayanarak bulunan gazete İsrail'in buna rağmen neden başarısız olduğu sorusuna yanıt aradı.

İtiraf ettiler: İsami Cihad istihbaratı ile..

Adının gizli kalması koşulu ile WP'ye konuşan İsrailli yetkililer Hamas'ın Tel Aviv ile iş birliğiyle ilgilendikleri izlenimini güçlendirmek için İsrail'e İslami Cihat hakkında istihbarat bile sağladığını söyledi. İsrail merkezli YNet bu haberi 'Hamas, saldırı planlarını gizlemek için İsrail'e İslami Cihat hakkında istihbarat verdi' başlığı ile İsrail kamuoyuna duyurdu.

İsrail'in dikkatini dağıtmak için...

Başka bir deyişle Hamas, saldırıdan önce İsrail'in planlarından haberdar olmaması için Tel Aviv'in dikkatini dağıtmak için İslami Cihat kartını oynadı. Tel Aviv'e Gazze'deki örgüt ile ilgili istihbarat verildi ve İsrail'in dikkati buraya kaydırıldı.

Sınırda kalabalık gösterilerle de uyuttu

'Hamas, 7 Ekim'de planladığı gibi İsrail'i sahte bir sakinliğe sürükledi' başlıklı haberde 'İsrail'i rehavete sürüklemek için' son dönemde sınırda kalabalık gösteriler organize edildiği bilgisine de yer verildi.