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Kan testiyle hızlı ve yavaş yaşlanan organlar tespit edilebilir!

Kan testiyle hızlı ve yavaş yaşlanan organlar tespit edilebilir!

ABD'deki Stanford Üniversitesinden araştırmacılar, kan testiyle 11 organ ve dokudaki proteinleri inceleyerek hızlı yaşlanıp yaşlanmadıklarının tespit edilebileceğini ortaya koydu.

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Stanford Üniversitesinin internet sitesindeki habere göre araştırmacılar, yaklaşık 5 bin 700 yetişkine kan testi yaparak beyin, kalp, akciğer, karaciğer, bağırsak, böbrek, kan damarları, bağışıklık sistemi, kaslar, pankreas ve yağ dokusu olmak üzere 11 önemli organ ve dokudaki yüzlerce proteini inceledi.

Organların hızlı ya da yavaş yaşlanıp yaşlanmadığı konusunda çalışan araştırmacılar, kan testleriyle hızlı yaşlanan organların tespit edilmesinin, olası hastalıkların klinik belirtileri ortaya çıkmadan tedavi için yol gösterebileceğini belirtti.

Araştırmacılar, beyin, böbrek ve kalp gibi organları "daha hızlı yaşlanan" kişilerde bu organlarla ilişkilendirilen hastalıkların görülme riskinin, diğerlerinden daha yüksek olduğunu bildirdi.

Organları yaşıtlarından daha hızlı yaşlanan kişilerde hastalık riskinin daha yüksek olduğunu kaydeden araştırmacılar, 50 yaş ve üzeri her 5 kişiden birinin en az bir organının hızlı yaşlandığına dikkati çekti.

Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.

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