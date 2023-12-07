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Çatıda takıldığı yerde mahsur kalan karga kurtarıldı

Çatıda takıldığı yerde mahsur kalan karga kurtarıldı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, lokantanın çatısında mahsur kalan karga, vatandaşları harekete geçirdi. Karganın güneş enerji iskelesine takıldığını fark eden vatandaşlardan Nur Ali Tokay, hemen olaya müdahale etti.

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Tokay, merdivenle çatıya çıkarak kargayı takıldığı yerden kurtarmaya çalıştı. Ancak karga, can havliyle çırpınarak kaçmaya çalıştı. Tokay’ın, "Dur, kurtaracağım seni, dur" diyerek kargayı sakinleştirme çabaları çevredeki vatandaşları gülümsetti. Uzun uğraşlar sonucunda kurtarılan karga, sağlıklı bir şekilde doğal yaşamına bırakıldı. Olay, ilçe sakinlerini bir araya getirirken, Nur Ali Tokay'ın gösterdiği fedakâr çaba ise takdir topladı.

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