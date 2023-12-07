BIST 7.845
DOLAR 28,94
EURO 31,25
ALTIN 1.887,24
HABER /  EKONOMİ

Petrol fiyatları güne yükselişle başladı!

Petrol fiyatları güne yükselişle başladı!

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,75 dolardan işlem görüyor.

Abone ol

Dün 77,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 74,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,78 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları güne yükselişle başladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 600 bin varil azalarak 445 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 594 bin varil artacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de stokların düşmesi talebin arttığına işaret ediyor. Beklentinin aksine ülkede stokların düşüşü, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, ülkede benzin stokları yaklaşık 5 milyon 400 bin varil artarak 223 milyon 600 bin varile çıkması ise petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlayan bir unsur oldu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçı ülkesi Çin'den gelen zayıf veriler de fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı. Gümrük Genel Müdürlüğü, ülkede ham petrol ithalatının kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 düştüğünü açıkladı. Ülkede talebin düşmesinde zayıf ekonomik göstergeler, yüksek stoklar ve rafinerilerden gelen yavaşlayan siparişler etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 74,80 ile 74,87 dolar aralığının direnç, 74,40 ile 74,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kafasını soktuğu yerden çıkartamayan tilki telef oldu
Kafasını soktuğu yerden çıkartamayan tilki telef oldu
Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Aralık ayı engelli ve yaşlı aylıkları hesaplara yatırılmaya başladı
Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Aralık ayı engelli ve yaşlı aylıkları hesaplara yatırılmaya başladı
Kargaların ceviz merakıyla baş edemeyen esnaf, 1 kilo ceviz bırakmak zorunda kaldı
Kargaların ceviz merakıyla baş edemeyen esnaf, 1 kilo ceviz bırakmak zorunda kaldı
Samandağ biberinin azı şifa deposu, fazlası zarar veriyor
Samandağ biberinin azı şifa deposu, fazlası zarar veriyor
NBA'e 11 maçla devam edildi! Alperen Şengün 21 sayı attı, Rockets kazandı
NBA'e 11 maçla devam edildi! Alperen Şengün 21 sayı attı, Rockets kazandı
Sık değişen hava sıcaklıkları insanlarda depresyona yol açıyor
Sık değişen hava sıcaklıkları insanlarda depresyona yol açıyor
Uzmanlar açıkladı, Çin'den gelen gizemli pnömoni virüsü Türkiye'yi etkiler mi?
Uzmanlar açıkladı, Çin'den gelen gizemli pnömoni virüsü Türkiye'yi etkiler mi?
Bursa’da sığırcık kuşlarının dansı görsel şölen oluşturdu
Bursa’da sığırcık kuşlarının dansı görsel şölen oluşturdu
Deprem bölgesine kadın eli değdi, konteyner kent yemyeşil oldu
Deprem bölgesine kadın eli değdi, konteyner kent yemyeşil oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi için tarih belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi için tarih belli oldu
Evlenmek isterken 102 bin lira ve 50 gram altınından oldu
Evlenmek isterken 102 bin lira ve 50 gram altınından oldu
Galatasaray ile Adana Demirspor 39. randevuda!
Galatasaray ile Adana Demirspor 39. randevuda!