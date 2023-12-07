BIST 7.836
DOLAR 28,94
EURO 31,23
ALTIN 1.887,39
HABER /  SPOR

Galatasaray ile Adana Demirspor 39. randevuda!

Galatasaray ile Adana Demirspor 39. randevuda!

Galatasaray ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek.

Abone ol

İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 38 müsabakada Galatasaray 20, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Galatasaray'ın attığı 61 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol buldu.

İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

Ligde İstanbul'da yapılan 19 karşılaşmada Galatasaray 15, Adana Demirspor ise 2 galibiyet aldı. Müsabakalardan 2'si de beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 46, mavi-lacivertliler ise 15 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Adana temsilcisi ile sahasında yaptığı son 9 Süper Lig maçını kazandı. Galatasaray, bu galibiyetlerin 8'inde rakip filelere en az 2 gol gönderdi. Söz konusu maçlarda Galatasaray 30, Adana Demirspor ise 6 kez gol buldu.

"Mavi Şimşekler" Galatasaray deplasmanda son galibiyetini 1981 yılında 2-0'lık skorla aldı.

Adana Demirspor'un İstanbul şanssızlığı

Mavi-lacivertli takım, Süper Lig'de İstanbul takımlarına konuk olduğu son 35 maçta sadece 4 kez kazanabildi.

Söz konusu müsabakaların 1'i hariç tamamında gol yiyen (toplam 101) Adana Demirspor, 4 galibiyet çıkarabildi. Adana temsilcisi, diğer 31 karşılaşmada 4 beraberlik, 27 yenilgi yaşadı.

Adana Demirspor, söz konusu süreçteki galibiyetleri Fenerbahçe, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve İstanbulspor'a karşı aldı.

En farklı skorlar

İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.

Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan’a gitti
Trabzon'un turizm merkezi gölleri sinsi tehlikenin tehdidi altında
Trabzon'un turizm merkezi gölleri sinsi tehlikenin tehdidi altında
Ağır hasarlı binaları patlayıcılarla yıkıyorlar!
Ağır hasarlı binaları patlayıcılarla yıkıyorlar!
Hastane bahçesinde alnından vurulmuş halde bulundu
Hastane bahçesinde alnından vurulmuş halde bulundu
FETÖ'den aranan ihraç üsteğmen yakalandı
FETÖ'den aranan ihraç üsteğmen yakalandı
Direksiyonda alkollü yakalandı, pavyona gidemediği için üzüldü
Direksiyonda alkollü yakalandı, pavyona gidemediği için üzüldü
Gaziantep'te 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirildi
Gaziantep'te 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirildi
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 4 ölü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 4 ölü
Ailesiyle doğum günü kutlamasından dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
Ailesiyle doğum günü kutlamasından dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı!
Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı!
7 aracın lastiğini patlattı, ‘sanki adam öldürdük’ dedi
7 aracın lastiğini patlattı, ‘sanki adam öldürdük’ dedi
Gaye Erkan imzaladı! Merkez Bankası'ndan 200 Türk Lirası adımı
Gaye Erkan imzaladı! Merkez Bankası'ndan 200 Türk Lirası adımı