BIST 7.836
DOLAR 28,94
EURO 31,23
ALTIN 1.887,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'te 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirildi

Gaziantep'te 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirildi

Gaziantep'te bir evde 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bir evde yaptıkları aramada, 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 4 ölü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 4 ölü
Ailesiyle doğum günü kutlamasından dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
Ailesiyle doğum günü kutlamasından dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı!
Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı!
7 aracın lastiğini patlattı, ‘sanki adam öldürdük’ dedi
7 aracın lastiğini patlattı, ‘sanki adam öldürdük’ dedi
Gaye Erkan imzaladı! Merkez Bankası'ndan 200 Türk Lirası adımı
Gaye Erkan imzaladı! Merkez Bankası'ndan 200 Türk Lirası adımı
73 ilde büyük operasyon! Bin 264 kişi gözaltına alındı
73 ilde büyük operasyon! Bin 264 kişi gözaltına alındı
Otomobil satışlarında "6 ay ve 6 bin kilometre sınırı" uzatıldı
Otomobil satışlarında "6 ay ve 6 bin kilometre sınırı" uzatıldı
Sıkışan yüzüğü, itfaiye ekipleri çıkardı
Sıkışan yüzüğü, itfaiye ekipleri çıkardı
Muherrem İnce CHP'nin İzmir adayı! Kulislerdeki iddiayı Muharrem İnce de yalanlamadı!
Muherrem İnce CHP'nin İzmir adayı! Kulislerdeki iddiayı Muharrem İnce de yalanlamadı!
Adalet Bakanlığı 'Mansur yavaş yargılansın" diye mahkemeye başvurdu!
Adalet Bakanlığı 'Mansur yavaş yargılansın" diye mahkemeye başvurdu!
Son dakika! Deprem oldu! Azerbaycan 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!
Son dakika! Deprem oldu! Azerbaycan 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!
10 gündür aranıyordu! Şırnak'ta Dicle Nehri'ne atlayan iki kız kardeşten birinin cesedi Suriye'de bulundu
10 gündür aranıyordu! Şırnak'ta Dicle Nehri'ne atlayan iki kız kardeşten birinin cesedi Suriye'de bulundu