BIST 7.836
DOLAR 28,94
EURO 31,23
ALTIN 1.887,39
HABER /  GÜNCEL

Direksiyonda alkollü yakalandı, pavyona gidemediği için üzüldü

Direksiyonda alkollü yakalandı, pavyona gidemediği için üzüldü

Direksiyonda alkollü yakalandı, pavyona gidemediği için üzüldü

Abone ol

Merkez Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı’nda trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik uygulama yapan polis ekipleri, trafik canavarlarının kabusu oldu. Uygulama noktasına 1.34 promil alkollü takılan 34 ZR plakalı araç sürücüsü Sezgin D.’nin ehliyetine 6 ay el konuldu. Sezgin D., ehliyetinin gitmesine üzülmedi, pavyona gidemediği için üzüldü. Durumu gören arkadaşı ise, “İşlemleri halledelim, arkadaş geliyor bizi almaya. Beraber yine pavyona gideceğiz” dedi.
Bunun üzerine Sezgin D. “6 ay işsiz kaldım abi” deyince arkadaşı, “Oğlum senin arkanda abin var, kredi çekeriz ben öderim” ifadelerine yer verdi. Alkollü ikili konuşmalar sonrası birbirlerine sarıldı. O anlar kameraya yansırken Sezgin D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Diğer yandan, alkollü araç kullanmaktan Sezgin D.’ye polis ekiplerince 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirildi
Gaziantep'te 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirildi
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 4 ölü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 4 ölü
Ailesiyle doğum günü kutlamasından dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
Ailesiyle doğum günü kutlamasından dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı!
Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı!
7 aracın lastiğini patlattı, ‘sanki adam öldürdük’ dedi
7 aracın lastiğini patlattı, ‘sanki adam öldürdük’ dedi
Gaye Erkan imzaladı! Merkez Bankası'ndan 200 Türk Lirası adımı
Gaye Erkan imzaladı! Merkez Bankası'ndan 200 Türk Lirası adımı
73 ilde büyük operasyon! Bin 264 kişi gözaltına alındı
73 ilde büyük operasyon! Bin 264 kişi gözaltına alındı
Otomobil satışlarında "6 ay ve 6 bin kilometre sınırı" uzatıldı
Otomobil satışlarında "6 ay ve 6 bin kilometre sınırı" uzatıldı
Sıkışan yüzüğü, itfaiye ekipleri çıkardı
Sıkışan yüzüğü, itfaiye ekipleri çıkardı
Muherrem İnce CHP'nin İzmir adayı! Kulislerdeki iddiayı Muharrem İnce de yalanlamadı!
Muherrem İnce CHP'nin İzmir adayı! Kulislerdeki iddiayı Muharrem İnce de yalanlamadı!
Adalet Bakanlığı 'Mansur yavaş yargılansın" diye mahkemeye başvurdu!
Adalet Bakanlığı 'Mansur yavaş yargılansın" diye mahkemeye başvurdu!
Son dakika! Deprem oldu! Azerbaycan 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!
Son dakika! Deprem oldu! Azerbaycan 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!