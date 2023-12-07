Son dakika! Deprem oldu! Azerbaycan 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!

AZERBAyCAN depremle uyandı. Kardeş ülke saba saat 07:15'te 5.6 şiddetindeki depremle sarsıldı. Son dakika haberin gelişmeleri geliyor...

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Kardeş ülke Azerbaycan'da deprem oldu. Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi.

Açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin, 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi. Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.

Depremin ardından hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.