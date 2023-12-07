BIST 7.855
DOLAR 28,92
EURO 31,19
ALTIN 1.884,73
HABER /  GÜNCEL

10 gündür aranıyordu! Şırnak'ta Dicle Nehri'ne atlayan iki kız kardeşten birinin cesedi Suriye'de bulundu

10 gündür aranıyordu! Şırnak'ta Dicle Nehri'ne atlayan iki kız kardeşten birinin cesedi Suriye'de bulundu

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde 27 Kasım’da kardeşi Zelal ile Dicle Nehri'ne atlayan Zelin Çalış, akıntıya kapılıp suda kaybolurken kardeşi Zelal Çalış balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. Zelin Çalış’ın cansız bedeni Suriye'de bulundu.

Abone ol

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 27 Kasım tarihinde kardeşi Zelal ile Dicle Nehri'ne atlayan Zelin Çalış, akıntıya kapılıp suda kaybolurken kardeşi Zelal Çalış balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. Cizre Belediyesi dalgıç ekibi, Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Diyarbakır ve Şırnak AFAD ekipleri ile Van AFAD ekibi ve kurbağa adamlardan oluşan dört ayrı ekip su altında, su yüzeyinde ve havadan drone desteği ile genç kızı bulmak çalışmalar yürütüldü.

Dört ayrı ekibin dört ayrı botla Irak sınırına kadar 27 Kasım'dan bu yana sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp kızın cansız bedeni Suriye'de Hane köyü civarında köylüler tarafından bulundu.

Köylülerin haber vermesi ile birlikte AFAD ekipleri kızın cenazesini almak için Hane köyüne doğru yola çıkarken, 10 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları da sona erdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Filistin Kızılayı: İlk yardım merkezimizde çalışmalarımız durdu
Filistin Kızılayı: İlk yardım merkezimizde çalışmalarımız durdu
Bakanlıktan "doğal gaz desteği" açıklaması
Bakanlıktan "doğal gaz desteği" açıklaması
Selçuk Bayraktar: 2025'te ilk uydumuzu uzaya göndermiş olacağız
Selçuk Bayraktar: 2025'te ilk uydumuzu uzaya göndermiş olacağız
Abdullah Avcı'dan ilginç yorum: Bu işler Playstation değil
Abdullah Avcı'dan ilginç yorum: Bu işler Playstation değil
VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Pazova'yı mağlup etti
VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Pazova'yı mağlup etti
Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı
Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı
Japonya: PKK terör örgütü listemizde
Japonya: PKK terör örgütü listemizde
İsmail Saymaz: CHP, İzmir'de Muharrem İnce'yi aday gösterecek
İsmail Saymaz: CHP, İzmir'de Muharrem İnce'yi aday gösterecek
Esad yönetimi, Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı
Esad yönetimi, Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı
Guterres görevi süresince ilk kez Gazze için yetkisini kullandı
Guterres görevi süresince ilk kez Gazze için yetkisini kullandı
Starbucks'ın hisseleri 20 günde 12 milyar dolar azaldı
Starbucks'ın hisseleri 20 günde 12 milyar dolar azaldı
Bayern Münih'te bir dönem sona erebilir!
Bayern Münih'te bir dönem sona erebilir!