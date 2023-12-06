Bayern Münih'te bir dönem sona erebilir!

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın efsane isimlerinden Thomas Müller, sezon sonunda Alman devinden ayrılabilir.

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Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın efsane isimlerinden Thomas Müller'in geleceği hala netlik kazanmadı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Alman yıldızla görüşmeler devam ederken Tuchel'in oyuncuyla ilgili tutumunun verilecek kararı etkileyeceği öngörülüyor.

Uzun yıllardır Bayern Münih forması giyen Müller'in yüksek maaşı da yönetimi zor durumda bırakıyor.

Şu ana kadar Bayern Münih ile 681 maça çıkan Thomas Müller 237 gol atıp 261 asist yaparken 12 kez Bundesliga ve 2 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.