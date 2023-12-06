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Drift yapan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Drift yapan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Samsun'un Bafra ilçesinde drift yapan motosiklet sürücülerine 65 bin 254 lira para cezası kesildi.

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Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyerek drift yapanları belirledi.

Motosiklet sürücülerinden A.C'ye drift yapmaktan 20 bin 342 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan da 8 bin 190 lira olmak üzere 28 bin 532 lira; O.Ç'ye drift yapmaktan 20 bin 342 lira, aracını ehliyetsiz birine kullandırmak suçundan 8 bin 190 lira olmak üzere 28 bin 532 lira; M.E.Y'ye de ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira para cezası uygulandı.

O.Ç'nin ehliyetine 60 gün süreyle de el konuldu.

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