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Time dergisi, Taylor Swift'i 'Yılın Kişisi' seçti

Time dergisi, Taylor Swift'i 'Yılın Kişisi' seçti

Bu yıl dünya turnesiyle başarıdan başarıya koşan ünlü şarkıcı Taylor Swift, Time dergisi tarafından 2023'ün Kişisi seçildi.

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Time dergisi, ünlü şarkıcı Taylor Swift'i "2023 Yılının Kişisi" seçti. ABD merkezli dergi, kapağına taşıdığı Swift için "Kendi hikayesinin hem yazarı hem de kahramanı" ifadelerini kullandı.

Derginin yazısında, Grammy Ödüllü 33 yaşındaki yıldızın Elvis Presley, Michael Jackson ve Madonna gibi isimlerin arasında yer aldığı kaydedildi.

Swift'in iş kadını olarak da "milyar dolarılık bir imparatorluk" kurduğunu yazan Time, "Bu yıl onun için işini mükemmelleştirdiği bir yıl oldu. Swift için bu bir zirve" yorumunu yaptı.

Forbes dergisinin "Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesinde de 5. olan Swift, Eras isimli dünya turnesiyle birçok ülkede satış patlaması yapmıştı.

Time, geçen sene Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Yılın Kişisi seçmişti.

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