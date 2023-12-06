İYİ Parti milletvekili partisinden istifa etti! İstifaların peş peşe gelmesi bekleniyor

31 Mart seçimlerinde CHP ile işbirliği teklifini reddeden İYİ Parti'de istifalar üst üste gelirken, GİK kararı sonrası istifa eden ilk milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, oldu. İstifaların devam edeceği konuşuluyor.

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İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partisinden istifa etti. Yanıkömeroğlu, İYİ Parti'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

-Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim.

-Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim.