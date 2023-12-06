BIST 7.940
DOLAR 28,92
EURO 31,24
ALTIN 1.889,47
HABER /  GÜNCEL

Gasp tuzağından 18 yaşındaki yabancı kız tutuklandı

Gasp tuzağından 18 yaşındaki yabancı kız tutuklandı

Samsun'da tuzak kurdukları genci kafasından bıçakla yaralayarak spor çantasını gasp eden 18 yaşındaki yabancı kız tutuklanırken, yanındaki yabancı erkek arkadaşı ise kayıplara karıştı.

Abone ol

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Bowling Salonu yanında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu F.Q.S.S.(18) ile Afganistan uyruklu kız arkadaşı M.S.(18), içinde bulundukları dolmuş minibüs içinde kavga ediyormuş gibi yapıp minibüsten indi. Onlarla beraber E.D.(19) isimli yolcu da araçtan indi. Bir süre sonra F.Q.S.S. ile M.S. adlı kız, refüjden karşıya geçmekte olan E.D.'ye saldırdılar. Iraklı şahıs E.D.'yi kafasından bıçakla yaralayıp elindeki spor çantayı gasp etti. F.Q.S.S. ve M.S. olaydan sonra kaçtı. Yaralanan E.D. hastaneye kaldırıldı ve şikayetçi oldu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırma sonucu yabancı uyruklu genç kız M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen M.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Firarda olan F.Q.S.S.'nin yakalanmasına çalışılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizlerde son günlerde yaşanan fırtına sebebiyle hamsi fiyatı arttı
Denizlerde son günlerde yaşanan fırtına sebebiyle hamsi fiyatı arttı
Komşu çift ile kızlarını sokak ortasında öldürdü! İzmir'deki vahşetin cezası belli oldu
Komşu çift ile kızlarını sokak ortasında öldürdü! İzmir'deki vahşetin cezası belli oldu
94 yaşındaki şemsiye tamircisinin başında kuyruk oluyorlar
94 yaşındaki şemsiye tamircisinin başında kuyruk oluyorlar
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması! Dikkat çeken 'tek zam' sözleri...
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması! Dikkat çeken 'tek zam' sözleri...
Çankırı'da üretilen kedi kumu 30 ülkeye ihraç ediliyor
Çankırı'da üretilen kedi kumu 30 ülkeye ihraç ediliyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor 5. tura çıktı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor 5. tura çıktı
Takla atan otomobilde sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan otomobilde sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu
Bayern Münih, İspanyol kanat oyuncusu Zaragoza'yı transfer etti
Bayern Münih, İspanyol kanat oyuncusu Zaragoza'yı transfer etti
Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı
Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı
TCMB tarafından pazartesi günü açıklanacak! Ekonomistler ne bekliyor?
TCMB tarafından pazartesi günü açıklanacak! Ekonomistler ne bekliyor?
Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
Meral Akşener, "Asgari ücret Ocak'ta 17 bin, Temmuz'da 20 bin 500 TL olsun" dedi
Meral Akşener, "Asgari ücret Ocak'ta 17 bin, Temmuz'da 20 bin 500 TL olsun" dedi