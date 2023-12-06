BIST 7.940
DOLAR 28,92
EURO 31,24
ALTIN 1.889,47
HABER /  SPOR

Bayern Münih, İspanyol kanat oyuncusu Zaragoza'yı transfer etti

Bayern Münih, İspanyol kanat oyuncusu Zaragoza'yı transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih, İspanyol kanat oyuncusu Bryan Zaragoza'yı transfer etti.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamada, Granada forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 2029'a kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada Zaragoza'nın sezon sonuna kadar Granada forması giyeceği ve yaz döneminde Bavyera ekibine katılacağı belirtildi.

Transferi değerlendiren Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, "Zaragoza iki kanatta da oynayabilen, patlayıcı, çok hızlı ve son derece çevik bir oyuncu. Bu yıl İspanya formasıyla ilk maçına çıktı ve büyük bir potansiyele sahip. Hücum seçeneklerimizi arttıracak. Yazın bize katılmasını dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Granada formasıyla bu sezon ligde 14 maça çıkan İspanyol futbolcu, 5 gol attı.

ÖNCEKİ HABERLER
Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı
Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı
TCMB tarafından pazartesi günü açıklanacak! Ekonomistler ne bekliyor?
TCMB tarafından pazartesi günü açıklanacak! Ekonomistler ne bekliyor?
Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
Meral Akşener, "Asgari ücret Ocak'ta 17 bin, Temmuz'da 20 bin 500 TL olsun" dedi
Meral Akşener, "Asgari ücret Ocak'ta 17 bin, Temmuz'da 20 bin 500 TL olsun" dedi
Rusya lideri Putin, savaş uçakları eşliğinde BAE'ye gitti! Hepsi bomba yüklü! Tutuklanma korkusu mu?...
Rusya lideri Putin, savaş uçakları eşliğinde BAE'ye gitti! Hepsi bomba yüklü! Tutuklanma korkusu mu?...
Avukatları anlattı: Engin Polat hapiste namaza başladı, Dilan Polat İnşirah Suresi'ni okuyor
Avukatları anlattı: Engin Polat hapiste namaza başladı, Dilan Polat İnşirah Suresi'ni okuyor
Liseli kıza cinsel istismar! 8 yıla kadar hapis istendi
Liseli kıza cinsel istismar! 8 yıla kadar hapis istendi
Bakanlık duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turuna yükseldi
Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turuna yükseldi
Trafikte darp edilen Oktay Derelioğlu: Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik!
Trafikte darp edilen Oktay Derelioğlu: Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik!
O ehliyet sınıflarında yaş kriteri sil baştan değişti!
O ehliyet sınıflarında yaş kriteri sil baştan değişti!
Tatil cenneti Datça beyaza büründü, dolu yağdı
Tatil cenneti Datça beyaza büründü, dolu yağdı