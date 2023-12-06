Meral Akşener, "Asgari ücret Ocak'ta 17 bin, Temmuz'da 20 bin 500 TL olsun" dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'nin asgari ücret teklifini açıkladı. Akşener, asgari ücrete ocak ve Temmuz aylarında iki zam yapılmasını talep etti ve bekledikleri rakamları açıkladı.

Abone ol

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugünkü grup toplantısında 2024 asgari ücreti için ilk kez net rakam verdi. Akşener iki kez zam yapılması gerektiğini vurgularken Ocak ve Temmuz ayındaki beklentisini de açıkladı.

Akşener, "Son olarak sadece enflasyon oranında yapılacak bir artış yetmez. Çalışanlarımıza, hiç olmazsa; büyüme oranı seviyesinde, bir refah payı da, mutlaka verilmelidir" dedi.

Akşener, İyi Parti'nin asgari ücret beklentisini, "2024 yılı Ocak ayı için 17 bin lira; Temmuz ayı için 20 bin 500 lira" olarak açıkladı.