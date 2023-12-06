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Fidye için genç kızı öldüren Kuzey Makedonyalı aşırı sağcı lider Balıkesir'de yakalandı!

Fidye için genç kızı öldüren Kuzey Makedonyalı aşırı sağcı lider Balıkesir'de yakalandı!

Kuzey Makedonya'daki bir aşırı sağcı partinin lideri olan ve 14 yaşındaki bir kız dâhil iki kişinin öldürüldüğü cinayetlerden aranan Ljupco Palevski Türkiye'de gözaltına alındı.

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Kuzey Makedonya'daki bir aşırı sağcı partinin lideri olan ve 14 yaşındaki bir kız dâhil iki kişinin öldürüldüğü cinayetlerden aranan Ljupco Palevski Türkiye'de gözaltına alındı. Makedon polisi, Kuzey Makedonya'da iki kişinin öldürüldüğü cinayetleri organize ettiğinden şüphelenilen aşırı sağcı parti lideri Ljupco Palevski'nin Salı gecesi Balıkesir'de gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı duyurdu

Polis, cinayetlerden sonra yurt dışına kaçan Palevski'nin Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ulaştığını açıkladı. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Palevski'nin gözaltına alınmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'den meslektaşlar yaratıcı, planlayıcı, baş koordinatör ve doğrudan infazı gerçekleştirenin kendi topraklarında gözaltına alındığı bilgisini benimle paylaştı" dedi.

Pazar günü cansız bedenleri bulunmuştu

Kuzey Makedonya'da geçen hafta kaçırılan 14 yaşındaki Vanja Gjorcevska ve genç kızdan birkaç gün önce kaybolan 74 yaşındaki kuaför Pance Zhezhovski'nin cansız bedenleri geçen Pazar günü bulunmuştu. Balkan ülkesini sarsan bu olayın ardından polis, cinayetlerle ilgili soruşturma kapsamında genç kızın babası dâhil dört şüphelinin bulunduğunu açıklamıştı.

Küçük kızın ailesinden fidye almak için

Spasovski gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelilerden birinin, "Gjorcevska'nın ailesinden birinin bilgisi ve iş birliğiyle kızın annesinden para koparmak için bu suçun ifasını organize ettiğini" söyledi.

Soruşturmada elde edilen bulgular, Gjorcevska'nın kaçırılması için kullanılan aracın, öldürülen 74 yaşındaki kuaföre ait olduğunu ve bu kişinin şüphelilerden birine borcu bulunduğunu ortaya koyuyor.

Katil politikacı medya patronuydu

Bu araç daha sonra genç kızın cansız bedenine ulaşılan yerin yakınlarında yanmış hâlde bulunmuştu. Eski iş insanı ve medya patronu Palevski, Rusya yanlısı küçük bir aşırı sağcı siyasi partinin lideri olmasına karşın Kuzey Makedonya kamuoyunca tanınan bir isim.

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