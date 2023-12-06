Köpek saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde köpek saldırısına uğrayan kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında yolda yürüyen Mehmet Akkanat’a, sokak köpeği saldırdı. Bacağından yaralanan Mehmet Akkanat’ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar tarafından kurtarılan Mehmet Akkanat, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan Mehmet Akkanat’ın sokak köpeklerinden dolayı Besni Belediyesinden şikayetçi olacağı öğrenildi.