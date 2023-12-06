BIST 7.957
DOLAR 28,94
EURO 31,22
ALTIN 1.879,91
HABER /  GÜNCEL

Uşak’ta ilkokulda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Uşak’ta ilkokulda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Uşak merkezde bulunan ilkokulda çıkan yangında, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürülürken, okulun hizmetlisi ise dumandan etkilendi.

Abone ol

Yangın, Uşak merkeze bağlı Aybey Mahallesi Muzaffer Mert Sokak’ta bulunan Muzaffer Mert İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hizmetli odasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Okuldaki öğretmenlerin durumu fark etmeleri üzerine öğrenciler hemen dışarı çıkarılarak durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında, okulda hizmetli olarak çalışan S.E. dumandan etkilenerek 112 Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel de okula gelerek bilgi aldı. Öte yandan okulda eğitim öğretime bir günlük ara verildiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kim Jon Un kadınlara yalvardı: Daha fazla çocuk doğurun
Kim Jon Un kadınlara yalvardı: Daha fazla çocuk doğurun
Çanakkale'de kuyuya düşen porsuğu ekipler kurtardı
Çanakkale'de kuyuya düşen porsuğu ekipler kurtardı
Tek gol yemeden her maçı kazandılar! A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan büyük başarı!
Tek gol yemeden her maçı kazandılar! A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan büyük başarı!
İş birliği teklifi reddedilmişti! CHP'den İYİ Parti açıklaması
İş birliği teklifi reddedilmişti! CHP'den İYİ Parti açıklaması
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Davutoğlu 'daha aşağısı milleti açlığa mahkum etmektir' deyip en az asgari ücreti açıkladı
Davutoğlu 'daha aşağısı milleti açlığa mahkum etmektir' deyip en az asgari ücreti açıkladı
İşte kasım ayında en çok satılan otomobil markaları
İşte kasım ayında en çok satılan otomobil markaları
Borsa İstanbul’da gong Şeker Yatırım için çaldı
Borsa İstanbul’da gong Şeker Yatırım için çaldı
Ankara'yı yoğun sis etkisi altına aldı, sürücüler zor anlar yaşadı
Ankara'yı yoğun sis etkisi altına aldı, sürücüler zor anlar yaşadı
Teknik direktör Oktay Derelioğlu trafikte kavga etti! Derelioğlu'nun kolu çıktı!
Teknik direktör Oktay Derelioğlu trafikte kavga etti! Derelioğlu'nun kolu çıktı!
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele hazırlığı tamamlandı
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele hazırlığı tamamlandı
Otomotiv endüstrisi kasımda 3,2 milyar dolarlık ihracat yaptı!
Otomotiv endüstrisi kasımda 3,2 milyar dolarlık ihracat yaptı!