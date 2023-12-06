İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele hazırlığı tamamlandı

İstanbul Havalimanı’nda karla mücadele hazırlığı bitirildi. Yoğun kış şartları ve kar yağışında operasyonun kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi için 404 personelden oluşan ekip 24 saat boyunca hizmet verecek.

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İstanbul Havalimanı apron bölgesinde kış hazırlıklarına ilişkin çalışmalar kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda İGA İstanbul Havalimanı Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarından bahsetti.

Karakış, 176 aracı tanıtımını yaparken, havalimanının büyüklüğünden ötürü karla mücadele kapsamında alanı 7 sektöre böldüklerini ifade etti.

Kaplamalı alanlarda kullanılmak üzere 1750 ton sıvı, (potasyum asetat) 700 ton katı (sodyum format vb.) malzeme depolandı.

Kar ve buzla mücadele amacıyla, hareket sahası yedi sektöre bölünerek her sektöre bir karla mücadele filosu yerleştirildi.

Yedi filo, birbiriyle eş zamanlı ve kesişim noktalarında komşu filolarla bağlantılı olarak çalışmak üzere görevlendirildi.

Pist, taksiyolu, apron asfalt kaplı apron alanları, beton kaplı apron alanları, apron servis yolları ve çevre yolu olmak üzere toplam 12 milyon metrekareden daha geniş bölge, karla mücadele alanları olarak belirlendi.