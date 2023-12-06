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Fransa yine tribünlere oynadı Hamas'lı Yahya Sinvar gerçeği ortaya çıktı

Fransa yine tribünlere oynadı Hamas'lı Yahya Sinvar gerçeği ortaya çıktı

Fransız hükümeti, Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın Fransa'da mal varlığının bulunmadığını bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığından yapılan ortak yazılı açıklamada, Fransa'nın ortaklarıyla birlikte hareket ederek Hamas'ın eylemlerini engellemeye kararlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Paris yönetiminin bu bağlamda Hamas'ın finans kaynaklarını kurutmak için çalıştığı belirtilerek, 30 Kasım'da Sinvar'ın bu ülkede elinde bulundurduğu ya da kontrol ettiği iddia edilen fonlar ve ekonomik kaynakların 6 ay süreyle dondurulması kararı alındığı anımsatıldı.

Bu kararla, Sinvar'ın herhangi bir kişi veya tüzel kişilik üzerinden ekonomik kaynak sağlamasının da yasaklandığı ifade edilen açıklamada, adı geçen Hamas sorumlusunun Fransa'da mal varlığının olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Sinvar'a yönelik alınan bu kararın, Avrupa düzeyinde terörle mücadelede kapsamında mal varlığı dondurulma kararı alınabilmesi için bir ön koşul oluşturduğu aktarıldı

Ayrıca açıklamada, Fransa'nın, Hamas üyelerine yönelik Avrupa düzeyindeki yaptırımlarının katılaştırılması için çalıştığına işaret edildi.

Ülkede, 30 Kasım'da alınan ve Resmi Gazete'de dün yayımlanan kararla, Sinvar'ın Fransa'da elinde bulundurduğu ya da kontrol ettiği iddia edilen fonlar ve ekonomik kaynakların 6 ay süreyle dondurulduğu belirtilmişti.

Fransız hükümeti daha önce, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif'in mal varlığını dondurma kararı almıştı.

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